Барнаульский паблик начал собирать истории о жизни в приюте "Успех"

Паблик "Инцидент Барнаул" опубликовал сообщение одной из жительниц краевой столицы, которая рассказала свою историю о том, как живут люди в приюте "Успех", накануне получившем скандальную известность.

Ранее сообщалось, что в Барнауле во время съемок во дворе дома по улице Профинтерна содержатели приюта Дмитрий и Лариса Ягофаровы напали на журналиста "Катунь 24". Журналист снимал автомобиль спецмедперевозки, который прибыл, чтобы вывезти из приюта умершую там пожилую женщину. В Сети также появилось видео, которое показывает жильцов приюта. После приютом занялся региональный СК, а краевые власти заявили, что организация "Мир без наркотиков – Успех" будет исключена из реестра поставщиков социальных услуг.

Вот такую информацию прислала участница сообщества "Инцидент Барнаул":

"Может пригодится моя информация про приют "Успех". Работаю в реанимации, к нам часто поступают пенсионеры из этого приюта. Поступающие пенсионеры избиты, в синяках, часто либо вывих, либо перелом рук. Вши! Вши везде! В бровях, в подмышках, в паху... они просто ползают по всему телу! Больные грязные... то есть их не моют вообще, только протирают тряпками видимо. Когда их кормим с ложки, они и ложку готовы проглотить – настолько голодные, кахексия у всех! Когда градусник стряхиваю рядом с ними... они уворачиваются и закрываются, думают, что я его хочу ударить... в общем страшно! Очень страшно!".

Также она добавила, что заведующий писал жалобу еще в декабре, но никаких результатов это не дало.

"Данную информацию мы передали в правоохранительные органы. Также просим всех, у кого есть информация по данному приюту, написать нам сообщение в сообщество. Анонимность гарантируем", – говорится в публикации паблика.