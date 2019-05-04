Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать фрукты и овощи

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору плодоовощной продукции. На первом месте идет рекомендация обратить пристальное внимание на продавца.
"Продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес, ФИО продавца", — отметили в ведомстве.
В службе подчеркнули, что покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры.
Роспотребнадзор также отметил, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.
Перед употреблением купленных даров природы в пищу необходимо помнить о профилактике инфекционных заболеваний: нужно соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод, а также тщательно их мыть перед подачей на стол.
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