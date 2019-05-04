В Барнауле во время съемок во дворе дома по улице Профинтерна содержатели скандального приюта Дмитрий и Лариса Ягофаровы напали на журналиста "Катунь 24" и потребовали от полицейских задержать его. При этом у журналиста выбили камеру, а также били его и угрожали при сотрудниках полиции.
"И полиция ничего не делает. Полиция орет только на журналиста. Кошмар", — отметили на видео сторонние наблюдатели. В момент, когда журналист шел к автомобилю в сопровождении полицейских и при этом снимал выезжающий автомобиль спецмедперевозки, Лариса Ягофарова подбежала к нему сзади и пнула. Спустя несколько секунд к журналисту со спины подбежал Дмитрий Ягофаров и нанес удар, в результате которого камера повторно упала на асфальт.
Сообщается, что администратор центра "Мир без наркотиков — Успех" Лариса Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на журналиста телеканала "Катунь 24". Журналист снимал автомобиль спецмедперевозки, который прибыл, чтобы вывезти из приюта умершую там пожилую женщину.
В приюте, расположенном в обычной квартире, с нарушением санитарных и медицинских норм содержалось около полутора десятков пожилых людей.
Как следует из видеозаписей, изначально Лариса Ягофарова выразила недовольство фактом съемки у подъезда дома, после чего вызвала наряд полиции, сообщив, что некий мужчина с камерой якобы проник в ее квартиру и не хочет оттуда уходить. На самом деле в этот момент Ягофарова и журналист находились во дворе дома. Наряд полиции прибыл в течение нескольких минут.
Журналист пояснил полицейским, что ему необходимо снять отъезд автомобиля спецмедперевозки. Полицейские не смогли оградить его от нападений Ягофаровых, попытавшихся сорвать съемку.
После приезда полицейских Дмитрий и Лариса Ягофаровы стали набрасываться на журналиста, пытаясь отобрать камеру, наносили удары ногами, а также пытались нанести удары по лицу. Свои действия они сопровождали оскорблениями и угрозами. Дмитрию Ягофарову удалось выбить из рук журналиста камеру, которая упала на асфальт, получив повреждения.
Редакция телеканала "Катунь 24" усматривает в действиях Ягофаровых состав преступления, предусмотренный ч. 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Комментарии
K24, не отпускайте ситуацию.
За свое поведение они должны ответить отдельно (сейчас не касаемся из как "поставщика социальных услуг", тьфу).
Хоть "облака" и говорят как прекрасно было, однако отчего же снимаются деньги у бабушек и подъезд провонял мочой?
Бездействия полиции как расценить?
В Америке бешеного пса пристрелили бы и делов то! Что с ним цацкаться - в тюрьму его, там его место , у параши!
Пишите в Инсту Губеру!!! Пусть берет на личный контроль. Если нас много будет, то этот случай не останется незамеченным
это же какой-то VIP-ный дом. как прочие жильцы терпели?
типичное барнаульское быдло в трениках.
40а этож крутой дом там живут очень не простые люди как там вообще могли зафигачить какойто приют в принципе?