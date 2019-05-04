В Барнауле во время съемок во дворе дома по улице Профинтерна содержатели скандального приюта Дмитрий и Лариса Ягофаровы напали на журналиста "Катунь 24" и потребовали от полицейских задержать его. При этом у журналиста выбили камеру, а также били его и угрожали при сотрудниках полиции.

"И полиция ничего не делает. Полиция орет только на журналиста. Кошмар", — отметили на видео сторонние наблюдатели. В момент, когда журналист шел к автомобилю в сопровождении полицейских и при этом снимал выезжающий автомобиль спецмедперевозки, Лариса Ягофарова подбежала к нему сзади и пнула. Спустя несколько секунд к журналисту со спины подбежал Дмитрий Ягофаров и нанес удар, в результате которого камера повторно упала на асфальт.

Сообщается, что администратор центра "Мир без наркотиков — Успех" Лариса Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на журналиста телеканала "Катунь 24". Журналист снимал автомобиль спецмедперевозки, который прибыл, чтобы вывезти из приюта умершую там пожилую женщину.

В приюте, расположенном в обычной квартире, с нарушением санитарных и медицинских норм содержалось около полутора десятков пожилых людей.

Как следует из видеозаписей, изначально Лариса Ягофарова выразила недовольство фактом съемки у подъезда дома, после чего вызвала наряд полиции, сообщив, что некий мужчина с камерой якобы проник в ее квартиру и не хочет оттуда уходить. На самом деле в этот момент Ягофарова и журналист находились во дворе дома. Наряд полиции прибыл в течение нескольких минут.

Журналист пояснил полицейским, что ему необходимо снять отъезд автомобиля спецмедперевозки. Полицейские не смогли оградить его от нападений Ягофаровых, попытавшихся сорвать съемку.

После приезда полицейских Дмитрий и Лариса Ягофаровы стали набрасываться на журналиста, пытаясь отобрать камеру, наносили удары ногами, а также пытались нанести удары по лицу. Свои действия они сопровождали оскорблениями и угрозами. Дмитрию Ягофарову удалось выбить из рук журналиста камеру, которая упала на асфальт, получив повреждения.

Редакция телеканала "Катунь 24" усматривает в действиях Ягофаровых состав преступления, предусмотренный ч. 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.