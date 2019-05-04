По факту происшествия проводится проверка / Фото: 22.mchs.gov.ru
В Алтайском крае в пятницу, 3 мая, в Павловском районе на 61 километре автодороги "Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с республикой Казахстан" произошло ДТП с пятью пострадавшими, сообщает региональное МВД.
"Мужчина-водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21074, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-3110 под управлением мужчины 1957 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП пострадали 5 человек: оба водителя транспортных средств, а также трое пассажиров. По факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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