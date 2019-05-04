Трампа назвали пресс-секретарем Путина

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер раскритиковал президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Fox News.
По мнению Таппера, глава Белого дома повел себя так, как будто он является официальным представителем Кремля.
"Просто, чтобы было ясно, президент не говорит "Ну, это то, что заявляет Путин". Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля", — отметил Таппер.
В пятницу, 3 мая, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась более часа. Главы стран обсуждали вопрос ядерного соглашения.
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