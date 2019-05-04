Создана неформальная группа по расследованию преступлений Порошенко

Неформальная группа специалистов занялась сбором доказательств преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинский телеканал NewsOne.
"Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента и его ближайшее окружение", — заявила заместитель главного редактора издания "Страна.UA" Светлана Крюкова.
По ее словам, люди, входящие в группу, будут работать как на территории Украины, так и за рубежом: "Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом".
Она сообщила, что группа, состоящая из "людей максимальной эффективности и непубличного сорта, которым плевать на репутацию" хочет вести расследование без "оглядки на украинскую систему правосудия" и на решения избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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