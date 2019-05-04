Бабушка пыталась успокоить плачущую девочку ударом по голове

Пользователей Сети возмутило видео из Кузбасса, на котором пожилая женщина "успокаивает" плачущего ребенка ударом по голове, сообщает Сity-n.
Инцидент произошел в городе Березовском. На видео со звуком видно и слышно, как из магазина выходит женщина с маленькой девочкой, которая громко плачет и не реагирует на уговоры матери. Следом выходит, по всей видимости, бабушка ребенка.
Женщина берет девочку на руки. В это время пенсионерка довольно сильно ударила девочку по лицу, в результате чего она начала плакать еще сильнее.
Очевидец, снимавший происходящее на видеорегистратор, вышел из машины, чтобы выразить свое возмущение, однако бабушка от него отмахнулась.
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