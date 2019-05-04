В результате подрыва боеприпаса на полигоне в Свердловской области пострадали пятеро военных, один из которых от полученных ранений скончался, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
"Комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы", — сообщили в пресс-службе ЦВО.
По предварительной информации, военнослужащие находились нарушили требования безопасности. Они разожгли костер, от которого подорвался боеприпас.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Комментарии
Фото поменяйте. А то придет Пионер и начнет гундеть, что это не полигон в Свердловской области, и это не фото самопроизвольного подрыва снаряда. И раненных военных не видно. А под фото есть подпись. И "статья за фейк корячится".