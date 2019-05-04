Медики назвали простые способы защиты от заболеваний сердца

Ученые из Сеула рассказали об элементарных способах защиты от заболеваний сердца, пишут "Известия" со ссылкой на портал Medical Xpress.
Они провели исследование, в котором изучали связь между пассивным курением и артериальной гипертензией. В нем принимали участие более 130 тыс. человек со средним возрастом 35 лет.
Выяснилось, чтобы защититься от гипертонии, нужно полностью обезопасить себя от пассивного курения.
По словам профессора Бенга Джина Кима из Университета Сунгкьюнкван, пассивное курение дома или на работе связано с повышением риска гипертонии на 13%.
Кроме того, проживание с курящим человеком в одной помещении в течение 20 лет увеличивает риск заболевания на 15%.
Чаще всего люди страдают от гипертонии, когда находятся под воздействием сигаретного дыма дома или на рабочем месте. Их доля из всех испытуемых составила 28%.
Комментарии
а зачем на фото вверху чувак держит в руках красную жопу?
Потому, что кто то, когда то, нарисовал сердце не в виде неприглядного куска красного мяса (как есть на самом деле), а в виде красной жопы.