Съемки фильма "Гардемарины-4" начались в Крыму, который расскажет о новых приключениях постаревших героев, сообщает Пятый канал.
Сюжет четвертой части, по замыслу режиссера Светланы Дружининой, развивается вокруг событий Русско-турецкой войны в 1787 году. Гардемарины получат очередное невыполнимое поручение от Екатерины II.
По словам Дружининой, фанаты увидят историю с постаревшими героями и их взрослыми наследниками. Деталями фильма она делится в своем Instagram.
В роли Алеши Корсака все тот же Дмитрий Харатьян, а в роли Софьи — Ольга Машная. Кроме них задействованы Анна Семенович и Дима Билан. Екатерину Великую играет Кристина Орбакайте. Кроме того, жителей ждет воскресший де Брельи — Михаил Боярский.
В съемках также принимают участие Федор Добронравов, Александр Домогаров, Никита Пресняков, Агния Дитковските, Михаил Ефремов, Татьяна Навка и многие другие.
Ранее сообщалось, что Боярский подтвердил свое участие в съемках фильма "Гардемарины-4". Он заявил, что его больше интересует не роль, а то, каким получится фильм.
Комментарии
Зеленского позовите на роль воскресшего, найденного, неизданного сына Мазепы, прапрадеда Бендеры, чтобы он орал в фильме, что Крым исконно украинская территория.
Сколь не пытаются примазаться к великой Советской культуре и эпохе, не получается у бездарностей.