Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации "Роскосмос", нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
В документе говорится об организации жилищно-строительных кооперативов для сотрудников на условиях, предусмотренных федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства".
Ответственными назначены глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор компании "ДОМ.РФ" Александр Плутник, которые должны представить доклад по этому вопросу до 15 октября и далее отчитываться ежегодно.
Кроме того, главе кабмина Дмитрию Медведеву президент поручил к 1 июля проработать вопрос об оказании дополнительной поддержки научных исследований молодых ученых по освоению и использованию космического пространства.
Комментарии
Какая трогательная забота! Наш президент - лучший друг всех космонавтов.
Я так не удивлюсь если, самыми нуждающимися окажутся сам рогозин ну и топы из компании
Обеспечить жильём нуждающих...
Неужели на конфискованные сотни миллионов рублей,которые некоторые деятели Роскосмоса своровали у госкомпании где работали?