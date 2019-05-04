Дорогу по улице Аносова в Барнауле готовят к капитальному ремонту

Ремонт ведется в рамках федерального проекта / Фото: barnaul.org
В Барнауле в ночь с 3 на 4 мая бригада МБУ "Автодорстрой" приступила к фрезерованию проезжей части по улице Аносова в границах проспектов Ленина и Калинина, сообщается на официальном сайте города.
Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, а также по возможности заранее планировать пути объезда.
Ремонт ведется в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая площадь ремонтируемого участка составит 3,7 тысяч кв.м на сумму 7,8 млн рублей.
"Здесь запланировано фрезерование поврежденного асфальта, установка 401 п.м бортового камня, ремонт тротуаров и парковок, устройство искусственной дорожной неровности, ремонт 11 колодцев, два слоя горячего асфальтобетона. Также будут установлены 82 дорожных знака, 17 сигнальных железобетонных столбиков, нанесена горизонтальная дорожная разметка", – говорится в сообщении.
2 мая дорожники приступили к фрезерованию проезжей части и демонтажу бордюра по улице Антона Петрова в границах улиц Попова и Солнечная Поляна.
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