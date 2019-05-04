В Алтайском крае следователи проверят опубликованную в СМИ информацию о том, что в одной из больниц пенсионеру посоветовали вызвать попа, сообщает региональный СК.

Отмечается, что в одном из интернет-изданий региона опубликован материал, в котором жительница города Новоалтайска рассказывает о ненадлежащем оказании помощи ее 68-летнему дедушке дежурным врачом городской больницы.

"По словам женщины, врач отказался принимать пациента, который 2 мая 2019 года поступил в тяжелом состоянии. Лишь спустя время пожилой мужчина был госпитализирован. По данному сообщению СМИ следственными органами СК РФ по Алтайскому краю организована доследственная проверка", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее "ТОЛК" сообщил, что дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, "предложив его родственникам вместо медицинской помощи искать поддержки у богов". В итоге 68-летнего мужчину приняли, направив сразу в реанимацию.

"Он дедушку начал расспрашивать — что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы "вызывали попа", — рассказала внучка пациента.

Со слов родных, у пенсионера диагностирована прободная язва (разрыв желудка) с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое.