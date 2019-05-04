Группа китайских ученых создала роботизированную модель динозавра каудиптерикса, чтобы изучить возможность его парения, использовав для эксперимента страуса с напечатанными крыльями, пишут "Известия" со ссылкой на журнал PLOS Computational Biology.
Несмотря на наличие крыльев, динозавр каудиптерикс не мог летать из-за большого веса. Однако исследователи предположили, что животные могли совершать длинные прыжки, помогая крыльями парить в воздухе.
Для своих экспериментов ученые создали робота, который по размеру и строению максимально похож на динозавра. Поставив робота на беговую дорожку, ученые пришли к выводу, что работа ног и крыльев каудиптерикса была взаимосвязана.
Свое исследование ученые продолжили на страусе, прикрепив ему на спину два пластиковых крыла с датчиками. Наблюдая за бегом птицы, ученые фиксировали движения искусственных крыльев, которые начинали двигаться, совершая "протовзмахи".
Тем самым была подтверждена версия о том, что у большинства динозавров крылья в то время были недоразвиты и не участвовали конкретно в полете. Однако они становились крупнее и сильнее в процессе эволюции.
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