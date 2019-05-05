Фото: avito.ru
Стильную и просторную квартиру продают в монолитном высотном доме в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В комнатах квартиры выполнено витражное остекление, оборудованы теплые полы. Покупателю остается вся мебель и техника.
Имеется подземная парковка.
Комментарии
Всегда интересно читать такие объявления на Амике, задаешься вопросом из чего исходят продавцы определяя цену. Если из качества постройки, то это новострой и мы видели и знаем из чего стоили это дом. Если из места расположения, то там проезжая, достаточно загруженная дорога. Двора в нем нет. Чужой ремонт никому не нужен, все делают под себя. И квадратов там не 250. Почему 15? Ну 6, ну максимум 7 и то, для ценителей жизни на Чкалова.