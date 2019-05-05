Сегодня, 5 мая, в Горном Алтае пройдет панихида по известному бизнесмену Ивану Алексееву, сообщает издание "Новости Горного Алтая". Она начнется в 12:00 в корпусе "Виктория" туркомплекса "Эдем".
Иван Алексеев умер на 60-м году жизни после продолжительной болезни.
Бизнесмен получил широкую известность в сфере туристической отрасли. Он развивал туризм на Телецком озере.
Стоял у истоков туркомплекса "Эдем", горнолыжного комплекса "Телецкий" и ассоциации "Алтайское туристическое соглашение". В 2008 году награжден как лучший предприниматель Республики Алтай.
В том числе благодаря его деятельному участию в Горном Алтае получили распространение такие мероприятия как "Снежный марафон", "Телецкие снежные забавы", "Марафон по плаванию в холодной и ледяной воде на Телецком озере" и "Золотая песня Золотого озера".
"Туристическое сообщество потеряло одного из первопроходцев, возрождавших туризм внутри современной России", – говорят представители туркомплекса "Эдем".
Комментарии