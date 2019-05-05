5 мая в России вступил в силу закон об идентификации пользователей мессенджеров посредством информации от мобильных операторов связи, сообщает РИА Новости.
Эта процедура производится при регистрации нового пользователя. Алгоритм ее прохождения достаточно простой.
Как только появляется новый пользователь, сразу же отправляется запрос мобильному оператору.
Последний обязан в течении 20 минут отправить администрации мессенджера информацию об интересующем человека.
При совпадении сведений авторизация считается пройденной, и пользователь получает уникальный номер, который вносится в специальный реестр.
В результате у операторов появится база данных, в которой будет содержаться информация о приложениях, используемых россиянами для переписки.
В случае, если мессенджер не будет исполнять закон, ему грозит штраф до миллиона рублей и блокировка на территории РФ.
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