Рейтинг самых экстремальных городов в мире, которые отпугивают туристов своими условиями, от испанского издания El Pais возглавили российские населенные пункты, сообщает РИА Новости.
Первую строчку в списке наиболее сложных для жизни и туризма отдали Якутску и селу Оймякон (Якутия). Город попал в него из-за температуры воздуха, которая зимой опускается до -40°C, а летом – до +29°C.
Оймякон поделил с ним звание самого экстремального благодаря рекордному понижению температуры в населенной части Земли. В 1926 году там зафиксирована температура -71,2°C.
Вторую строчку занял еще один якутский город – Верхоянск. Он впечатлил зарубежных журналистов невероятным разбросом максимальных температур. От -69,8°C до +37°C – такой показатель записан в Книге рекордов Гиннеса.
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