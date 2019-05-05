Как сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на сотрудников телеканала "Катунь 24".
Жильцы дома сняли на камеру, как директор одного из барнаульских фондов и ее супруг атакуют журналистов в присутствии сотрудников полиции.
Это происходило во время съемок сюжета про "странный" приют для стариков в квартире жилого дома, где содержали как минимум 15 человек, один из которых скончался.
Представители средств массовой информации сочли такое поведение воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста и написали заявление в полицию.
Напомним, депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов назвал ситуацию в приюте рабством и призвал тщательно расследовать выявленные факты.
Комментарии
я чёт подозреваю, что нападающие будут не установлены
проверка? вы смеетесь?
Ещё как будут, это журналюги с катуни, а это канал губернатора, там такое не простят.
По ушам получат сержанты, а контакты нападавших на уровне минимум зам.нач.райотдела. Иначе бы они так борзо себя не вели.И по поведению сержантов видно какое указание они получили при выезде.
А чё тут проверять то ?!?! На видео, как говорится, "факт на лицо". Препятствование деятельности журналиста, нанесение побоев руками и ногами в составе группы установленных лиц, причинение ущерба имуществу редакции, причинение моральных и нравственных страданий журналисту. Чё здесь кому то ещё не понятно?!?!
Жители дома тоже могут подать в суд на эту "сладкую парочку" за причинение им морального ущерба и нравственных страданий, когда они из окон своих квартир наблюдали, как во дворе их дома, в присутствии полицейских мужик с бабой пинали и били журналиста, а полицейские не предпринимали никаких мер для защиты журналиста. И каждый представлял себя на месте этого журналиста - будут избивать на глазах сотрудников полиции и они не помогут!
доследственная проверка пару раз спишет материал в отказной. Спустя полгода возможно будет возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц. придет участковый опросит судимого алкаша дворника, вышедшего по амнистии в честь 9 мая и рядом растущие кусты, вышедшие по удо, которые сообщат, что в действиях нападающих не было злого умысла, угрозы жизни и здоровью не были реальны, а журналист вторгся в "элитную" частную собственность
Из больницы , куда иногда привозили стариков , сигнализировали в соцзащиту ещё в декабре ....