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В Барнауле проходит фестиваль-конкурс "Игры Красной горки"

, ИА "Амител"
Мероприятие проводится для приобщения населения к культуре православных праздничных традиций
Организованы игровые площадки / Фото: altai.eparhia.ru

Организованы игровые площадки / Фото: altai.eparhia.ru

На территории храма Иоанна Богослова в Барнауле (ул. Шумакова, 25а) стартовал III городской фестиваль-конкурс "Игры Красной горки", сообщает Алтайская митрополия.

Организованы игровые площадки, мастер-классы и мастерские декоративно-прикладного творчества на пасхальную тематику.

Также проводятся мини-спектакли кукольного театра по тематике праздника и конкурсный показ традиционной народной одежды.

Фестиваль продлится до 14:00 по местному времени.

Отметим, что мероприятие проводится по инициативе руководства храма и детской школы искусств "Традиция".

Главной его целью называют приобщение горожан к культуре православных праздничных традиций.

Что нельзя делать на Красную горку и почему именно в этот день старались играть свадьбы, читайте в рубрике "Вопрос дня" на Amic.ru.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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