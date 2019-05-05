На территории храма Иоанна Богослова в Барнауле (ул. Шумакова, 25а) стартовал III городской фестиваль-конкурс "Игры Красной горки", сообщает Алтайская митрополия.
Организованы игровые площадки, мастер-классы и мастерские декоративно-прикладного творчества на пасхальную тематику.
Также проводятся мини-спектакли кукольного театра по тематике праздника и конкурсный показ традиционной народной одежды.
Фестиваль продлится до 14:00 по местному времени.
Отметим, что мероприятие проводится по инициативе руководства храма и детской школы искусств "Традиция".
Главной его целью называют приобщение горожан к культуре православных праздничных традиций.
Что нельзя делать на Красную горку и почему именно в этот день старались играть свадьбы, читайте в рубрике "Вопрос дня" на Amic.ru.
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