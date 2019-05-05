В Новосибирске 4 мая зафиксирована волна пожаров, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
Дым виден во всех районах города. Особенно сильный пал травы зафиксирован в Октябрьском районе.
Началось все с детской шалости – кто-то из ребятишек поджег сухую траву на улице Выборной и огонь распространился на большую площадь.
По аналогичному сценарию развивался пожар на улице Пермской, повредивший бесхозные постройки. Тем временем другой ребенок поджег теплотрассу в Первомайском районе Новосибирска.
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