Опрос Росстата показал, для каких целей жители России пользуются интернетом, сообщает RT.
Как выяснилось, наибольшее количество опрошенных (62%) пользуется соцсетями. Половина опрошенных использует Сеть для получения актуальной информации – читает новости и статьи.
Третий по популярности ответ – это развлечения. Для просмотра фильмов, прослушивания музыки и получения игр пользуются интернетом 36% респондентов.
Почти столько же (35%) дистанционно оплачивает услуги и осуществляет денежные переводы.
Замыкает пятерку самых популярных целей использования интернета шоппинг. Таким образом совершает покупки в среднем каждый четвертый опрошенный (26,5%).
Примечательно, что есть доступ в интернет приблизительно у трех из четырех граждан РФ.
Опрос проводился в 2019 году во всех регионах страны. В нем участвовали жильцы 60 тысяч домохозяйств старше 15 лет.
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