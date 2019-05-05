Представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер поделился впечатлением о пятидневном визите в Крым, сообщает РИА Новости.
По его словам, после всего увиденного делегаты поняли, почему жители Крыма сделали выбор развиваться как российский регион.
"Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так, — констатировал Макинтаер. — Это было в их интересах — стать частью России".
Он также уточнил, что наблюдает полную интеграцию полуострова в состав РФ.
Напомним, что пятидневный визит был организован для делегаций общественных деятелей из Великобритании, Израиля, Непала и Швеции. Они улетают из Крыма сегодня, 5 мая.
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