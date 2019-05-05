Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") созывает журналистов на встречу в кафе после резонансной стрельбы в Камышлове.
Дату и место встречи он обозначил на своей странице в социальной сети Facebook, пообещав взять с собой тот самый автомат, видео с которым растиражировали в СМИ.
Народный избранник также анонсировал рассказ о том, как будет отвечать за свое поведение и что он делал в тот самый выходной день в городе.
Он также обратил внимание, что "в следующий раз стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс и внимание к проблеме обманутых дольщиков".
Напомним, ранее в соцсети разошлось видео, на котором предположительно помощник депутата в присутствии Ионина стреляет из автомата очередью в воздух, после чего оружие убирают в багажник автомобиля и уезжают.
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