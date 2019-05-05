Постпред при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" допустил возможность выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, такой вариант возможен, если стороны не смогут прийти к компромиссу. Как известно, РФ не устраивает лишение права голоса в ПАСЕ.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий, как для России, так и для международных отношений на европейском континенте", – констатировал Солтановский.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

10 октября 2018 года Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (комитете министров и парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.