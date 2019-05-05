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Тела двоих детей нашли в компостной яме в Удмуртии

, ИА "Амител"
Детей оставили вечером играть без присмотра
Точную причину их смерти установят судмедэксперты / Фото: udm.sledcom.ru

Точную причину их смерти установят судмедэксперты / Фото: udm.sledcom.ru

Тела двоих детей обнаружили в компостной яме на территории частного домовладения в Удмуртии, сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике.

По предварительным данным следствия, вечером 4 мая трехлетний мальчик и пятилетняя девочка без присмотра играли на улице возле дома. Во время игры они могли упасть в яму.

Мертвых детей обнаружил дедушка погибшей. Точную причину их смерти установят судмедэксперты.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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