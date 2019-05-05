Тела двоих детей обнаружили в компостной яме на территории частного домовладения в Удмуртии, сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике.
По предварительным данным следствия, вечером 4 мая трехлетний мальчик и пятилетняя девочка без присмотра играли на улице возле дома. Во время игры они могли упасть в яму.
Мертвых детей обнаружил дедушка погибшей. Точную причину их смерти установят судмедэксперты.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
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