Писатель Джордж Мартин рассказал, что НВО разрабатывает пять проектов, которые продолжат сериал "Игра Престолов", сообщает life.ru.
Правда, это будут не классические продолжения, а скорее спин-офф – ответвления "Игры престолов", происходящие в том же мире семи королевств и вольных городов, но в другое время.
Автор романа "Песнь льда и пламени", по которому сняли популярный сериал, что лучше всего продвигается работа над тремя проектами.
Один из них – "Долгая ночь". В его основу войдет повествование о событиях, происходивших задолго до событий, описанных в "Игре Престолов".
Приступить к съемкам собираются уже в конце текущего года. Другие детали не раскрываются.
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