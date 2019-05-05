Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" в Верховной раде выступили против инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, сообщает Страна.ua.
Они аргументировали это тем, что это День памяти жертв политических репрессий. И депутаты считают неуместным устраивать торжество в такую дату.
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", — написал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.
По оценке экспертов, такое настойчивое желание депутатов отсрочить инаугурацию связано с боязнью, что Зеленский захочет распустить Верховную раду.
Это можно сделать только до 28 мая и если новоизбранный президент не вступит в должность до этого дня, то ему придется работать с этим составом парламента, в котором многие не скрывают лояльности к Порошенко.
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