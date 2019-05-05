Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") созвал журналистов на встречу в кафе после резонансного видео стрельбы в Камышлове и организовал онлайн-трансляцию на своей странице в социальной сети Facebook.
Он продемонстрировал оружие из которого велась стрельба – охолощенный автомат и документы на него.
По его словам, оно приобреталось в качестве подарка для уральских юнармейцев, которых в ближайшее время должны наградить медалями.
Ионин не удержался, решил проверить автомат и дал выстрелить из него своему помощнику – так он объясняет стрельбу в воздух в жилом квартале.
"Я совершил глупость, согласен. Я понимаю, что за это предусмотрен административный состав правонарушения и я готов понести наказание", — заявил Ионин.
В присутствии журналистов он вручил охолощенное оружие юнармейцам и извинился перед ними, что пришлось делать подарок в такой обстановке.
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