Житель барнаульского поселка Спутник сообщил в паблике barnaul.insta в Instagram, что неизвестные лица стреляют в домашних животных.
Так, накануне с тремя пулями в брюшной полости и раздробленной лапой вернулся его любимый кот. Ранения оказались смертельными.
"Сегодня он умер. Родите плачут, ему было всего 1.5 года, он был дружелюбный кот", — пишет горожанин.
По его словам, животное далеко не убегало. Разве что к соседу через забор забегало, где грелось на солнышке.
"Зачем стрелять в беззащитное существо? Что за люди такие?", — негодует барнаулец.
Комментарии