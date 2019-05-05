Воскресенье, 5 Май, 21:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,63
€ 72,31
Обь
272см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2019Парламент Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Под Барнаулом горящая трава воспламенила дачные домики

, ИА "Амител"
Огонь по траве добрался до дач жителей Кислухи
Как минимум два здания загорелись от травы / Фото: Alexandr Novosadov / vk.com/barneos22

Как минимум два здания загорелись от травы / Фото: Alexandr Novosadov / vk.com/barneos22

В Первомайском районе по траве огонь дошел до дачных домиков в поселке Кислуха (недалеко от "Обских плесах", сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах коротких видео видно, что как минимум два здания загорелись по этой причине.

"Люди, где ваша голова? Зачем жгёте костры и устраиваете пал травы?", — обращаются к населению в соцсети.

Напомним, что в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В связи с большим риском природных пожарам людям запрещено ходить в лес и разжигать костры.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

5.05.2019 20:44
- гость -

Были там в это время, местные говорят, что семья алкашей мусор жгли. Только при нас сгорело три дома, до этого были ещё, вроде нежилые. До нас чуть-чуть не дошло, тоже с лопатами и вёдрами бегали. Пожарные приехали быстро, но не справлялись,две машины мотались туда-сюда за водой, председатель на газике с бочкой водой поливал. Но, всё же, отработали грамотно, если бы не они - вся Кислуха бы сгорела, ветер во все стороны мотал.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
20:57
Жительнице Барнаула с 61 кошкой грозит выселение 1
19:59
Под Барнаулом горящая трава воспламенила дачные домики 1
19:28
Соцсети: В Барнауле стреляют в домашних животных 0
18:58
"Совершил глупость": депутат Госдумы признал стрельбу из автомата 0
18:30
В Раде нашли причину отсрочить инаугурацию Зеленского 0
17:57
Джордж Мартин рассказал о продолжении "Игры престолов" 0
17:23
Тела двоих детей нашли в компостной яме в Удмуртии 0
16:58
Россия может выйти из конвенции по правам человека 9
16:29
Депутат Госдумы Ионин придет с автоматом на встречу с прессой 0
15:55
Делегация США признала итоги референдума в Крыму 3
15:25
Россияне ответили, зачем нужен интернет 1
14:55
Военная техника оборвала провода в центре Новосибирска 2
14:29
Автомобильный флешмоб в честь 9 Мая провели в Бийске 0
13:59
Алтайский Минздрав опровергает отказ в медпомощи пациенту с язвой 1
13:29
Новосибирск заволокло дымом от пожаров 1
12:50
В Барнауле проходит фестиваль-конкурс "Игры Красной горки" 0
12:25
В Бийске продают "зуб мамонта" по интернету 2
11:29
Ведется проверка по факту нападения на журналистов в Барнауле 10
10:59
Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире 0
10:29
Россиянам запретили анонимную регистрацию в мессенджерах 1
09:36
Иномарка протаранила столб при погоне в Новосибирске 1
09:20
Скончался известный алтайский бизнесмен Иван Алексеев 1
08:47
Перебегавшего дорогу ребенка сбила машина в Барнауле 0
08:25
Бородатый мужчина устроил поножовщину в пивном магазине Барнаула 5
07:45
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 10
07:30
Красная горка: кому в этот день нельзя оставаться дома и как нагадать удачу 1
07:03
Квартиру с витражами и теплыми полами продают в центре Барнаула за 15 млн рублей 4
06:44
Без фотошопа: удивительные фотографии, в реальность которых сложно поверить 5
06:22
Почему через неделю после Пасхи отмечают Антипасху и при чем тут Фома Неверующий 0
06:01
Жара под +25 градусов, солнце и ветер ждут жителей Алтайского края 5 мая 0
23:02
Китайские ученые сделали страусу крылья, чтобы он разбежался и полетел 1
22:43
СК проверит больницу в Новоалтайске, где пенсионеру посоветовали вызвать попа 4
21:01
Дорогу по улице Аносова в Барнауле готовят к капитальному ремонту 0
20:18
Барнаульский паблик начал собирать истории о жизни в приюте "Успех" 10
19:58
Центральное отопление в Барнауле могут отключить 6 мая 1
19:44
Российские туристы застряли в Монголии из-за вспышки чумы 2
18:44
От -5 до +23: погода в Алтайском крае на 5 мая 0
18:32
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up 0
18:06
Путин поручил Рогозину обеспечить жильем нуждающихся сотрудников "Роскосмоса" 5
17:48
Съемки фильма "Гардемарины-4" с Биланом, Семенович и Навкой начались в Крыму 6
16:37
Медики назвали простые способы защиты от заболеваний сердца 2
16:01
Военный погиб и четверо получили ранения при взрыве боеприпаса на Урале 1
15:47
Бабушка пыталась успокоить плачущую девочку ударом по голове 1
15:27
Создана неформальная группа по расследованию преступлений Порошенко 0
14:57
Трампа назвали пресс-секретарем Путина 0
14:24
Пять человек пострадали в ДТП на Алтае после выезда водителя на встречку 0
14:01
"Катунь 24" показала, как на журналиста нападали при сотрудниках полиции 28
13:39
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать фрукты и овощи 0
13:38
Бубонная чума: как ее распознать, можно ли вылечиться и как не заразиться 0
12:46
Шеф-редактора проекта "Голос. Дети" госпитализировали с инфарктом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.