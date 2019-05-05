В Первомайском районе по траве огонь дошел до дачных домиков в поселке Кислуха (недалеко от "Обских плесах", сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах коротких видео видно, что как минимум два здания загорелись по этой причине.
"Люди, где ваша голова? Зачем жгёте костры и устраиваете пал травы?", — обращаются к населению в соцсети.
Напомним, что в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В связи с большим риском природных пожарам людям запрещено ходить в лес и разжигать костры.
Комментарии
Были там в это время, местные говорят, что семья алкашей мусор жгли. Только при нас сгорело три дома, до этого были ещё, вроде нежилые. До нас чуть-чуть не дошло, тоже с лопатами и вёдрами бегали. Пожарные приехали быстро, но не справлялись,две машины мотались туда-сюда за водой, председатель на газике с бочкой водой поливал. Но, всё же, отработали грамотно, если бы не они - вся Кислуха бы сгорела, ветер во все стороны мотал.