Добросердечная жительница Барнаула приютила в своей квартире 61 кошку, но не учла тот факт, что четвероногие быстро плодятся, сообщает приют "Шанс на жизнь" на своей странице в Instagram.
"Она не оценила своих возможностей и теперь не может справиться с большим количеством животных, не может их прокормить и конечно совершенно нет средств на стерилизацию, — рассказывают зоозащитники. - Сама женщина, не говоря уже о котофеях под угрозой выселения из квартиры".
В связи с этим волонтеры объявили сбор средств, чтобы помочь женщине хотя бы со стерилизацией и вакцинацией.
По их словам, на это требуется в общей сложности 80 тысяч рублей. Из них около 11 тысяч уже отправили отзывчивые жители Алтайского края. В приюте надеются, что собранной суммы хватит на кастрацию котов.
Комментарии
очень сильная и не зависимая женьщина....