Девушка за рулем автомобиля Toyota Altezza протаранила сразу четыре припаркованных машины / Фото: vk.com/act54
Девушка за рулем автомобиля Toyota Altezza протаранила сразу четыре припаркованных машины, сообщает новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
Авария случилась во дворе дома № 49/1 на улице Татьяны Снежиной.
По информации очевидцев, горожанка не справилась с управлением, в результате чего на высокой скорости въехала в боковую часть одной из стоящих в ряд машин.
Остальные помяло уже "по цепочке". В результате повреждения получили еще четыре транспортных средства: Jeep, Mitsubishi Lancer, Outlander и ВАЗ-2112.
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