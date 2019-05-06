Фото: avito.ru
Усадьбу площадью 383 квадратных метра продают в экологически чистом районе Барнаула за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Коттедж находится на улице Тихонова в нагорной части краевой столицы на участке 9,8 сотки.
Дом расположен посреди сосен. Имеется гараж на два автомобиля, подведены коммуникации, есть автономная газовая котельная.
Коттедж был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Также имеется надворная постройка площадью 52 квадратных метра со всеми коммуникациями.
Комментарии
Захватил кусок нашего леса и продает теперь.