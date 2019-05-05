Барнаульское "Динамо" в рамках первенства России по футболу ПФЛ группы "Восток" 5 мая принимало на своем поле омского "Иртыша".
Омичи подошли к матчу в роли одного из двух лидеров турнира. "Динамо" же никаких турнирных задач уже давно не решает.
Тем не менее, болельщики пришли на стадион в надежде увидеть упорную борьбу. Но их надежды разрушились уже на начальном этапе противостояния.
Уже спустя четыре минуты со стартового свистка первый мяч влетел в ворота динамовцев. Затем совершенно заслуженно "Иртыш" забил еще три. Итоговый счет – 0:4.
Комментарии