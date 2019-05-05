После вылета из Шереметьево в самолете Sukhoi Superjet 100 авикомпании "Аэрофлот" случился пожар, сообщает life.ru.
В результате воздушное судно, которое направлялось в Мурманск, развернулось и зашло на посадку в тот же аэропорт.
На кадрах, записанных одним из посетителей аэропорта, видно, как откидывается трап самолета и на него буквально выпрыгивают люди.
Всем ли удалось покинуть полыхающий Sukhoi Superjet и есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
К месту ЧП незамедлительно направили пожарные расчеты, которые приступили к тушению пламени.
В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO— Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.
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