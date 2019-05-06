Самолет сообщением Москва – Мурманск загорелся после вылета из аэропорта Шереметьево.
Чтобы спасти жизни пассажиров, пилоты развернули воздушное судно и совершили аварийную посадку в том же аэропорту.
Однако на видео с места трагедии видно, что к моменту, когда спустили бортовой трап, авиалайнер уже сильно полыхал – люди буквально выпрыгивали из самолета.
Как сообщает пресс-служба СКР, из 78 человек, что находились на борту, выжили только 37 человек.
По факту аварийной посадки проводится расследование. Следственные органы допрашивают очевидцев, пострадавших, лиц, ответственных за обслуживание самолета, сотрудников аэропорта и авиаперевозчика. Ведется изучение технической документации.
"Следствие рассматривает различные версии произошедшего, – уточнили в Следственном комитете. – Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных".
Комментарии
час назад писали 1 погибший - остальных не рассмотрели?
Слов нет... Сколько же можно терять людей? Видно так живем...
За последние годы Россия вышла в абсолютные лидеры по погибшим в авиакатастрофах. Сегодня на российских самолетах летать в 4 раза опасней чем в среднем в мире. В последние годы до развала СССР летать было в разы безопасней. При этом специальный летный отряд Россия который обслуживает российских бюрократов не потерял ни одного самолета с 60-х годов.
гость во вы врать то
есть список государств, где чаще всего происходили крушения пассажирских самолетов.
В него входит 25 стран, среди которых Россия занимает второе место.
По данным сайта, за 70 лет в этой стране произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7298 чел.
Первое место в списке занимают США.
В Штатах произошло 788 авиакатастроф, повлекших за собой гибель 10 625 чел.
6.05.2019 08:56
- гость -
в СССР просто многое засекречивали.
Вообще-то самолёт совершил жёсткую посадку,в связи с чем и загорелся.
6.05.2019 09:16
- гость -
гость во вы врать то
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Ты для полноты картины сравни пассажиро/грузопоток в США и РФ.