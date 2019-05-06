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41 человек погиб при пожаре в самолете в Шереметьево

, ИА "Амител"
На месте трагедии работает следственная группа СКР
Когда спустили бортовой трап, авиалайнер уже сильно полыхал – люди буквально выпрыгивали из самолета / Фото: скриншот из видео

Когда спустили бортовой трап, авиалайнер уже сильно полыхал – люди буквально выпрыгивали из самолета / Фото: скриншот из видео

Самолет сообщением Москва – Мурманск загорелся после вылета из аэропорта Шереметьево.

Чтобы спасти жизни пассажиров, пилоты развернули воздушное судно и совершили аварийную посадку в том же аэропорту.

Однако на видео с места трагедии видно, что к моменту, когда спустили бортовой трап, авиалайнер уже сильно полыхал – люди буквально выпрыгивали из самолета.

Как сообщает пресс-служба СКР, из 78 человек, что находились на борту, выжили только 37 человек.

По факту аварийной посадки проводится расследование. Следственные органы допрашивают очевидцев, пострадавших, лиц, ответственных за обслуживание самолета, сотрудников аэропорта и авиаперевозчика. Ведется изучение технической документации.

"Следствие рассматривает различные версии произошедшего, – уточнили в Следственном комитете. – Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

6.05.2019 08:46
- гость -

час назад писали 1 погибший - остальных не рассмотрели?

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6.05.2019 08:51
- гость -

Слов нет... Сколько же можно терять людей? Видно так живем...

0  0
6.05.2019 08:56
- гость -

За последние годы Россия вышла в абсолютные лидеры по погибшим в авиакатастрофах. Сегодня на российских самолетах летать в 4 раза опасней чем в среднем в мире. В последние годы до развала СССР летать было в разы безопасней. При этом специальный летный отряд Россия который обслуживает российских бюрократов не потерял ни одного самолета с 60-х годов.

0  0
6.05.2019 09:16
- гость -

гость во вы врать то

есть список государств, где чаще всего происходили крушения пассажирских самолетов.

В него входит 25 стран, среди которых Россия занимает второе место.

По данным сайта, за 70 лет в этой стране произошло 360 авиакатастроф, в которых погибло 7298 чел.

Первое место в списке занимают США.

В Штатах произошло 788 авиакатастроф, повлекших за собой гибель 10 625 чел.

0  0
6.05.2019 09:21
- гость -

6.05.2019 08:56
- гость -

в СССР просто многое засекречивали.

0  0
6.05.2019 09:23
- гость -

Вообще-то самолёт совершил жёсткую посадку,в связи с чем и загорелся.

0  0
6.05.2019 09:23
- гость -


6.05.2019 09:16
- гость -

гость во вы врать то
-----------
Ты для полноты картины сравни пассажиро/грузопоток в США и РФ.

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