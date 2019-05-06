После резонансного видео со стрельбой в Камышлове депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") может пойти под суд за уголовно-наказуемое деяние, сообщает ТАСС.
По словам источника издания в правоохранительных органах, по факту использования охолощенного автомата в жилом массиве возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ). Санкции статьи предусматривают лишение свободы до семи лет.
По словам депутата, его помощника Павла Грибкова еще не допрашивали, как и самого Ионова (депутатская неприкосновенность), но при этом в полицейский участок привезли двух других людей.
"В ОВД доставлены отец Сергея Сухогузова, бывшего замглавы Камышлова, и теща Павла Грибкова. Я их не знаю лично", – пояснил парламентарий.
Он пояснил, что не понимает, как они могут быть связаны с ситуацией, и заявил о готовности добровольно явиться в ГУВД.
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