В Барнауле стартовали репетиции праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщает мэрия. В связи с этим вплоть до 9 мая ежедневно будут перекрывать дороги.

Так, сегодня, 6 мая, с 16 до 19 часов будет перекрыта площадь Сахарова, а точнее участок по проспекту Социалистическому – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Во вторник, 7 мая, этот же участок перекроют с 15:30 до 19:00. Также в этот же день с 17 до 21 часа для движения будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина – от Молодежной до Димитрова.

"Движение автобусов будет организовано от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Чкалова, пр. Ленина, далее – по своим маршрутам, в обратном направлении по маршрутам. Во время перекрытия пр. Ленина маршруты троллейбусов №1 и 7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы", – уточнили в администрации.

В среду, 8 мая, с 12 до 15 часов снова будет перекрыта площадь Сахарова по Социалистическому проспекту – от Молодежной до Мерзликина.