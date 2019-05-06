Компания "Аэрофлот" опубликовала список выживших пассажиров при пожаре на борту самолета Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва – Мурманск.
Выжили 37 людей, в том числе четыре члена экипажа. В списке пассажиров, кто остался жив, значатся 33 фамилии. При этом, судя по информации компании, состояние 28 из них не требует экстренного медицинского вмешательства.
Госпитализированы пять пассажиров: Татьяна Белик, Марина Конник, Сергей Кузнецов, Василий Печников и Антон Шилов.
В результате трагедии погиб 41 человек. "Аэрофлот" принес соболезнования их родным и близким.
"Экипаж воздушного судна сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи пострадавшим. К сожалению, всех спасти не удалось, – гласит сообщение компании. – Все наши мысли и сердца сейчас с теми, кто понес невосполнимую утрату. Мы скорбим вместе с вами".
Напомним, что о пожаре стало известно вечером 5 мая, когда в соцсетях стали публиковать видео с выпрыгивающими из самолета пассажирами.
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