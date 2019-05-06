В пресс-службе "Аэрофлота" рассказали, как развивались события во время выполнения трагического рейса SU1492 Москва – Мурманск.
Экипаж воздушного судна Sukhoi Superjet 100 вскоре после взлета сообщил о критических неполадках, которые ставят под угрозу безопасность полета.
В связи с этим было принято решение совершить аварийную посадку воздушного судна обратно в Шереметьево.
"После посадки в Шереметьево произошло возгорание двигателей, которое вскоре было ликвидировано", – уточнили в компании.
Сразу же после экстренной высадки пассажиров по выдвижному трапу всем нуждающимся была организована медицинская помощь.
Напомним, момент страшного пожара 5 мая попал на видео. При трагедии погиб 41 человек. Список выживших опубликован. Госпитализированы пять пассажиров.
Комментарии
Информация без информации
В теленовостях предположили попадание молнии.
Было ликвидировано полным выгоранием самолета? Странная новость
Это теперь ТАК будут писаться новости?
"Возгорание ликвидировано, эвакуация проведена за 55 секунд, нуждающимся оказана медицинская помощь, всё было замечательно ляляля, погибли 41 человек".
Автоматические системы пожаротушения это вообще всегда на авось? Либо сработает либо нет ?
Не могут делать самолёты, покупайте у "вероятного противника". .
10:49, система пожаротушения явно не рассчитана на тушение фюзеляжа самолета, который загорелся в результате контакта двигателей и ВПП.