Командир самолета Москва – Мурманск Денис Евдокимов рассказал подробности ЧП, случившегося с воздушным судном, сообщает "Звезда" со ссылкой на паблик Baza.
По словам пилота, перед посадкой в воздушное судно ударила молния, а пожар на борту возник после приземления.
Также отмечается, что экипаж выполнял посадку самолета согласно установленной процедуре при полных баках. Перед этим пропала радиосвязь – возможно, из-за упомянутого удара молнии.
"Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту. Она была кратковременной и прерывистой. Диспетчеры нам оказали помощь, задавали курсы для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания… После полной остановки объявили аварийную эвакуацию", – заявил командир борта.
" В воздухе у нас не было пожара. Из-за молнии произошла потеря радиосвязи и переход самолета в минимальный режим, режим прямого управления. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю", – добавил пилот.
Комментарии
На самолет устанавливаются электростатические разрядники, которые обычно находятся на концах крыльев. Если в самолет ударит молния - они отводят электричество в воздух. Согласно данным, собранным ресурсом Quartz, каждый работающий самолет в мире получает удар молнией, по крайней мере, один раз в год
Молния в ясный день, ну понятно, молния была искусственно вызвана ЦРУ ушниками ,что бы скомпроментировать суперсовременейший, сверхнадёжный, единственный в мире самолёт ручной сборки Sukhoi Superjet 100
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Отказ автоматики произошел при повторном заходе на посадку аварийного SSJ-100 в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
"Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку", - сказал источник.
Самолет трижды ударился о полосу и сломал заднюю стойку шасси, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.
Ранее компания "Аэрофлот" сообщила, что ее самолет SSJ-100, выполнявший рейс SU1492 в Мурманск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Перевозчик "подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна", - также отмечает авиакомпания.
В свою очередь "Шереметьево", откуда вылетал борт, сообщил, что рейс вылетел "в плановом режиме" в 18:02, и "после взлета экипаж доложил о неисправности", приняв решение вернуться в аэропорт вылета.
Это подтверждает трекинг самолета на сайте FlightRadar24. Причем, согласно ним, самолет перед заходом на посадку ушел с глиссады на второй круг и совершал посадку после этого.
Этот "командир самолета"
допустил на посадке "козла", исправить не смог,
самолет очень грубо, с большой перегрузкой
ударился об полосу и загорелся.
Нечего оправдываться, прощения надо просить
и отвечать по полной!
Это не летчик и не пилот, это - оператор.