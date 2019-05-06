В пресс-службе компании "Аэрофлот" рассказали о том, как проходила эвакуация пассажиров из горящего самолета в Шереметьево после приземления.
На видео, снятом очевидцами, было видно, что пассажиры буквально выпрыгивали из авиалайнера на аварийный трап и убегали подальше.
По словам представителей авиакомпании, всех оставшихся в живых вывели из зоны опасности за 55 секунд. Это на 35 секунд быстрее, чем предусмотрено отраслевым нормативом.
Командир воздушного судна, как и положено, покинул полыхающий самолет последним.
Напомним, что во время пожара погиб 41 человек. Еще пять госпитализированы. Согласно версии "Аэрофлота", возгорание началось с двигателей.
Комментарии
Как такое можно озвучивать - больше половины пассажиров погибли...
аэрофлоту - позор
Кто летал, знает, в критической ситуации неминуемая гибель. Сидений напихано столько, что пройти в панике не получиться. Людей жалко, но прибыли компаний превыше жизней.
В "Аэрофлоте" рассказали, что пассажиров вывели быстрее, чем предусмотрено нормативом
Я горжусь, тем что я русский - ведь я могу "тольковыигрывать" абсолютно в любой ситуации.
У них 41 жертва, а они рапортуют о рекорде норматива. Россия. 21 век.
за 2/3 времени от норматива потратили на то, чтобы вывести 1/3 пассажиров от нормативной загрузки, и то тех, кто был рядом с выходом и еще хвастаются, уроды
Много кто вышел с чемоданами. ((( "Прекрасная" эвакуация.
Посмотрите видео, сначала люди без багажа раз в секунду выпрыгивали, потом пауза в несколько секунд и выпрыгнуло тело с чемоданом. Оно на несколько секунд тормознуло эвакуацию. Возможно, кому-то это стоило жизни, или кто-то из спасшихся получил бы меньшие ожоги.
Предположительно это Дмитрий с 10 ряда, который на камеры возмущался, что 40 минут ждал в аэропорту возврат денег за билет.
Интересно какими по счету покидали самолет члены экипажа и непосредственно командир?