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На приговор по громкому делу лихача на BMW поступило пять апелляционных жалоб

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Прокуратура тоже подала представление по приговору Руденко
Приговор по делу лихача на BMW обжалуется обеими сторонами

Приговор по делу лихача на BMW обжалуется обеими сторонами

Приговор, вынесенный 17 апреля 2019 года Центральным районным судом Барнаула виновнику ДТП Александру Руденко, не устроил ни одну из сторон. На решение судьи Максима Рыжкова было подано сразу пять апелляционных жалоб. Назначенное наказание пытается оспорить виновник трагического ДТП Александр Руденко, в лице адвоката Марченко, а также потерпевшие и их представители: Евгений Нагорнев, потерявший в ДТП супругу и маленькую дочь, его тесть Игорь Перфильев. Решение обжалует представитель Сергея Федько – водителя автомобиля "Рено", в который на скорости 151 километр в час врезался лихач и представитель его супруги Елены Корецкой. В той страшной катастрофе тоже погибла их маленькая дочь.

Назначенное наказание для Руденко не устроило и прокуратуру – представление было подано гособвинителем Татьяной Шишовой.

Слушание по делу назначено на 7 июня 2019 года и пройдет в Алтайском краевом суде.

Напомним, 17 апреля 2019 года суд признал виновным Александра Руденко в ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе два ребенка в возрасте трех и пяти лет. По решению суда виновник аварии должен провести восемь с половиной лет в колонии-поселении. После оглашения приговора общественность была возмущена таким вердиктом – люди сочли наказание слишком мягким за пьяную езду и смерть троих человек.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября прошлого года, когда водитель автомобиля BMW X6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка трех лет и ее мать умерли в больнице.

Читайте также в сюжете: Смертельное ДТП в Барнауле
Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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Комментарии

6.05.2019 12:06
- гость -

Только кровная месть сможет остановит этих "руденок"

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6.05.2019 12:14
Денис Денисов

Наконец то получит достойное наказание?!

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6.05.2019 12:33
- гость -

1) Пьяный поехал за рулём
2) Развил сверхпредельную скорость за рулём
3) Проехал на запрещающий знак светофора
4) Убил много людей, из них двое маленьких детей детсадовского возраста
5) Отказался от медосвидетельствования. Убил и отказался.

Ещё и недоволен приговором? Сам себя должен был сразу закопать на месте, а он ещё недоволен. Немыслимая бесчеловечность. Такого вообще нельзя выпускать ни куда. Таким надо ещё строже наказание делать после ранее вынесенного, раз ещё и чем-то недоволен. Т.е., если выше инстанция признаёт предыдущий вердикт верным, то ещё накидывать сверху несогласным.

0  0
6.05.2019 12:45
- гость -

Проверить его на причастность к смертельным дтп, возможно сбивал и скрывался!

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6.05.2019 13:02
месный

6.05.2019 12:33
- гость -

у него машина была намного круче, походу вот и недоволен по этому

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