Следователи Следственного Комитета России продолжат расследование трагедии в Шереметьево, где в результате пожара на борту самолета сообщением Москва – Мурманск погиб 41 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
По факту гибели пассажиров возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
По поводу предполагаемых причин трагедии правоохранители пока воздерживаются от комментариев, объясняя, что есть несколько версий, каждая из которых тщательно проверяется.
По словам командира воздушного судна, незадолго до посадки в авиалайнер ударила молния.
После приземления случилось возгорание, в связи с чем объявили срочную эвакуацию. На видео видно, что к моменту начала высадки пассажиров самолет уже сильно полыхал.
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