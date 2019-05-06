Инвалиды и участники ВОВ на Алтае получат выплаты ко Дню Победы

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны в Алтайском крае получат выплаты ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в крае по 10 тысяч рублей получат 819 человек.
В Отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю уже провели предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В ПФР добавляют, что специально обращаться в Пенсионный фонд для получения выплаты не нужно, все будет осуществляться в беззаявительном порядке.
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