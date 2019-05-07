"Студентка России – 2019"/ Фото: vk.com
Финал всероссийского конкурса грации, спорта и таланта "Студентка России" состоялся на майских праздниках в Новосибирске. Несколько десятков самых красивых представительниц российских вузов боролись за корону лучшей. Ею стала 20-летняя уроженка Красноярского края Анастасия Рец.
Как пишет НДН-инфо, девушка учится на третьем курсе Новосибирского государственного университета экономики и управления по направлению "Социология". На конкурсе "Студентка России – 2019" представляла Красноярский край, так как сама приехала учиться в Новосибирск именно оттуда – из города Назарово.
Теперь Анастасия Рец будет представлять Россию на международном конкурсе в Сингапуре.
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