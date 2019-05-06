В регионе завершается акция "Лес Победы". Сегодня, 6 мая 2019 года, желающие почтить память воинов-освободителей и тружеников тыла могут принять участие в создании участка леса в пригороде Камня-на-Оби в 14:00. Здесь посадят пять тысяч молодых деревьев. Завтра, 7 мая, акция пройдет недалеко от села Бобровка Первомайского района. Начало в 10:30. Лесоводы приготовили одну тысячу сосен.
"Участников акции ждет подробный инструктаж по укоренению деревьев. Сеянцы сосны, главной породы в алтайских борах, выращены в лесных питомниках. Правила посадки несложные, справиться может даже ребенок. Главное – не подсушить корневую систему и хорошо полить лунку. В дальнейшем лесоводы будут ухаживать за рукотворным бором, охраняя его от пожаров и дополняя посадки новыми деревцами", – рассказывает директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании "Алтайлес" Валерий Савин.
Всего в Алтайском крае в рамках акции "Лес Победы" высадят более 50 тысяч деревьев. Сеянцы выращены в лесных питомниках и предоставляются бесплатно. Самые массовые акции проходят в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. Победные леса высаживают в городах и селах, где представлены предприятия компании "Алтайлес".
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