Президент России Владимир Путин заслушал доклад о трагедии в Шереметьево, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара в самолете.
Лидер страны поручил провести тщательное расследование ЧП и оказать всю необходимую помощь пострадавшим людям.
Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, из-за неполадок вынужден был вернуться в Шереметьево и совершить аварийную посадку.
По словам командира воздушного судна, в самолет ударила молния, после чего прервалась радиосвязь, которую удалось восстановить только частично.
После приземления загорелись двигателя самолета и прошла экстренная эвакуация выживших пассажиров.
В катастрофе погиб 41 человек. Еще пятеро госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
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