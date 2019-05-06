Заседание правительства Алтайского края в понедельник, 6 мая, началось с минуты молчания, передает корреспондент портала Amic.ru.
Перед началом мероприятия губернатор Виктор Томенко высказался о произошедшем в московском аэропорту Шереметьево, назвав случившееся страшной трагедией. Затем собравшие почтили память жертв ЧП минутой молчания.
Напомним, что после приземления в аэропорту Шереметьево самолета сообщением Москва – Мурманск на борту воздушного судна произошел пожар. Из 78 человек, что находились на борту, выжили 37.
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